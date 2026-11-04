En una jornada electoral de relevancia para la comunidad venezolana en el exterior, Samuel Vílchez Santiago resultó electo para la Cámara de Representantes de Florida. El dirigente, nacido en Maracaibo, logró imponerse en la contienda por el Distrito 43 tras una amplia ventaja sobre su contrincante republicano, Jorge Malavet.
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Zuliano Samuel Vílchez Santiago gana escaño en la Cámara de Representantes de Florida
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