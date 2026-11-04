Zuliano Samuel Vílchez Santiago gana escaño en la Cámara de Representantes de Florida

De acuerdo con los resultados oficiales, el candidato demócrata obtuvo el 66,17 % de los votos en el Distrito 43, asegurando así su posición en el parlamento estatal. Vílchez Santiago, quien cuenta con una trayectoria de trabajo comunitario en el condado de Orange, asumirá funciones legislativas para promover las iniciativas correspondientes a su circuito.

La historia del nuevo legislador está marcada por su vínculo con el estado Zulia. el dirigente de origen marabino emigró de Venezuela en 2010 junto a su familia, iniciando posteriormente un proceso de asilo político en Estados Unidos. Tras establecerse en Orlando, desarrolló una carrera política dentro del Partido Demócrata, organización que celebró su victoria y destacó la importancia de su representación para los residentes locales.