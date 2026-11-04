Xavier Becerra se convierte en el primer gobernador latino de California

Los reportes electorales, con casi la mitad de los votos escrutados, otorgaron al exsecretario de Salud y Servicios Humanos durante la gestión de Joe Biden una ventaja de dos a uno sobre su contrincante. El político, quien desarrolló una campaña de bajo perfil en un territorio de tradición demócrata, reemplazará en el cargo al gobernador Gavin Newsom, quien finaliza su segundo y último mandato.

Durante su discurso en Sacramento, Becerra enfatizó su compromiso con los residentes de la entidad, independientemente de su preferencia electoral. Por su parte, Steve Hilton, exasesor del gobierno británico y figura vinculada al expresidente Donald Trump, no logró capitalizar su propuesta de reforma administrativa y económica ante el electorado californiano. La victoria de Becerra marca un precedente histórico en la política de California, consolidando su trayectoria como servidor público en el ámbito federal y ahora estatal.