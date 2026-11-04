El demócrata Xavier Becerra alcanzó la gobernación de California este martes tras imponerse en las urnas frente al candidato republicano Steve Hilton. Con este resultado, Becerra se convierte en el primer latino en ocupar la gobernación de este estado, que destaca por su importante población extranjera y su peso económico.
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Xavier Becerra se convierte en el primer gobernador latino de California
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Con información de El Nacional
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