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WhatsApp habilita la programación de mensajes en dispositivos móviles y versión Web

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La aplicación de mensajería WhatsApp ha iniciado el despliegue progresivo de una de las herramientas más solicitadas por su comunidad: la posibilidad de programar el envío de mensajes. Esta nueva funcionalidad permite a los usuarios redactar textos y configurar su entrega para un momento específico, facilitando la gestión de comunicaciones personales y laborales sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas.

Aunque Meta, la empresa propietaria del servicio, aún no ha emitido una confirmación oficial sobre el lanzamiento, la opción ya se encuentra disponible para numerosos usuarios, comenzando por aquellos que utilizan las versiones Beta en sistemas operativos Android e iOS. La herramienta también está habilitada para su uso en la versión de escritorio, WhatsApp Web.

La función permite redactar una respuesta en cualquier momento del día y definir su envío posterior, lo cual resulta útil para respetar los horarios de descanso o gestionar recordatorios. Un aspecto relevante para los usuarios es que el destinatario no recibirá ninguna notificación especial ni etiqueta que indique que el mensaje fue programado; la recepción ocurre exactamente igual que cualquier comunicación enviada en tiempo real.

Esta actualización busca optimizar la etiqueta digital al evitar el envío de mensajes aislados que requieren una respuesta inmediata. La herramienta ya está disponible de forma progresiva a nivel global tanto en dispositivos móviles como en navegadores.

Con información de Lanacion

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