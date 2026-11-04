La aplicación de mensajería WhatsApp ha iniciado el despliegue progresivo de una de las herramientas más solicitadas por su comunidad: la posibilidad de programar el envío de mensajes. Esta nueva funcionalidad permite a los usuarios redactar textos y configurar su entrega para un momento específico, facilitando la gestión de comunicaciones personales y laborales sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas.
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WhatsApp habilita la programación de mensajes en dispositivos móviles y versión Web
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Con información de Lanacion
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