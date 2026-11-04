La gerencia de las Águilas del Zulia tomó medidas drásticas ante el difícil arranque de temporada en la LVBP. Águilas del Zulia despidió a Guillermo Larreal y a Marcos Tábata, quienes se desempeñaban como coach de pitcheo y coach de bullpen, respectivamente.
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Béisbol
Tras caer al último lugar, Águilas del Zulia releva a dos técnicos
LVBP 2026-2027
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Con información de El Emergente
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