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Tras caer al último lugar, Águilas del Zulia releva a dos técnicos

LVBP 2026-2027

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La gerencia de las Águilas del Zulia tomó medidas drásticas ante el difícil arranque de temporada en la LVBP. Águilas del Zulia despidió a Guillermo Larreal y a Marcos Tábata, quienes se desempeñaban como coach de pitcheo y coach de bullpen, respectivamente.

La decisión se concretó luego de una contundente derrota 12-2 ante los Caribes de Anzoátegui, resultado que marcó la cuarta caída al hilo para la divisa rapaz. Este revés provocó que el conjunto zuliano se hundiera en el último lugar de la tabla de posiciones de manera solitaria.

A pesar de los cambios en el cuerpo técnico, la directiva ratificó la continuidad del estratega. Según los reportes, Guillermo Quiroz se mantiene firme como mánager del equipo, mientras la organización busca una reacción inmediata en su cuerpo de lanzadores, que actualmente registra una efectividad colectiva de 6.24 y lidera el circuito en boletos otorgados y hits permitidos.

Con información de El Emergente

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