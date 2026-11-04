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Términos como guayoyo y vergación son incluidos en el Diccionario de la Lengua Española

Actualización del léxico

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El uso cotidiano de expresiones venezolanas ahora cuenta con el respaldo oficial del Diccionario de la Lengua Española (DLE). La institución incorporó 81 nuevos venezolanismos y 126 gentilicios de diversas ciudades del país, tras un proceso de investigación que se extendió por más de una década.

Luis Barrera Linares, Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua y miembro de la Real Academia Española, confirmó la noticia este martes 3 de noviembre. Según detalló, el logro es producto del trabajo de documentación realizado por la Comisión de Lexicografía de la institución nacional.

Entre las palabras que ahora forman parte del registro académico se encuentran términos de uso frecuente como atajaperros, antiparabólico, sifrino, guayoyo, mandoca, matraquear, vergación, coñaza y chocancia. La actualización también incluye gentilicios como acarigüeño, zaraceño, anaquense, altagraciano, barbarense, boconés y calaboceño.

Con información de noticiascol.com

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