El uso cotidiano de expresiones venezolanas ahora cuenta con el respaldo oficial del Diccionario de la Lengua Española (DLE). La institución incorporó 81 nuevos venezolanismos y 126 gentilicios de diversas ciudades del país, tras un proceso de investigación que se extendió por más de una década.
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Términos como guayoyo y vergación son incluidos en el Diccionario de la Lengua Española
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