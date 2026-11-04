Las molestias estomacales representan una condición frecuente a nivel global. Según datos derivados de un estudio epidemiológico presentado en el I Congreso Internacional de Gastroenterología, se estima que entre el 25% y el 40% de la población mundial se ve afectada por este tipo de molestias cada año. Los especialistas señalan que, en la práctica, casi cualquier persona experimenta síntomas asociados a cólicos o dolor abdominal en algún momento de su vida.
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Bienestar
Té de hojas de guayaba: una alternativa natural para el alivio digestivo
Salud digestiva
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