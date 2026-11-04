Té de hojas de guayaba: una alternativa natural para el alivio digestivo

Para el manejo de estos cuadros sin recurrir a fármacos, los expertos sugieren ajustes en los hábitos diarios. Entre las recomendaciones principales se encuentran el consumo de alimentos de fácil digestión, la ingesta abundante de líquidos claros, evitar las comidas grasas, fritas o muy azucaradas, y procurar el descanso adecuado. Asimismo, se aconseja no comer en exceso ni ingerir alimentos justo antes de dormir.

En cuanto a las alternativas naturales, las infusiones de manzanilla, jengibre, menta e hinojo son reconocidas por sus propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas. Recientemente, el té de hojas de guayaba ha ganado atención como una opción adicional para combatir el dolor y las evacuaciones líquidas. Esta infusión ayuda a combatir el dolor de estómago y las evacuaciones líquidas, y hasta combatir bacterias del tracto digestivo.

Para preparar esta bebida, se debe hervir medio litro de agua, retirar del fuego y añadir las hojas de guayaba lavadas, dejando reposar por 10 minutos antes de colar. Se recomienda limitar el consumo a una taza diaria.

A pesar de estas alternativas, es fundamental recordar que el dolor abdominal puede tener múltiples causas. Es necesario consultar con un médico para que le oriente, especialmente si el dolor es intenso, persiste por varias horas o se presenta acompañado de otros síntomas preocupantes.