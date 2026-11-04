Shakira se trasladó a Barranquilla el pasado lunes 2 de noviembre para acompañar a su padre, William Mebarak, de 95 años, ante un deterioro en su estado de salud.
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Shakira viaja a Barranquilla para acompañar a su padre ante complicaciones de salud
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