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Shakira viaja a Barranquilla para acompañar a su padre ante complicaciones de salud

Situación familiar

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Shakira se trasladó a Barranquilla el pasado lunes 2 de noviembre para acompañar a su padre, William Mebarak, de 95 años, ante un deterioro en su estado de salud.

La llegada de la intérprete a la capital del Atlántico fue confirmada tras la suspensión de sus compromisos profesionales. Ante reportes de medios internacionales que señalaban un supuesto traslado a una unidad de cuidados intensivos, representantes de la artista desmintieron versiones sobre un ingreso a cuidados intensivos, aunque declinaron ofrecer detalles adicionales al calificar el hecho como un asunto privado.

William Mebarak, de 95 años, ha enfrentado diversos problemas de salud en años recientes, manteniéndose como una figura central en la vida de la cantante. Por el momento, la familia permanece unida en su domicilio en el barrio Country, a la espera de la evolución del paciente.

Con información de noticiascol.com

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