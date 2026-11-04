Sector privado prevé ajustes en beneficios laborales para los próximos días

Durante una entrevista en el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, Roig señaló que en los próximos días o semanas se darían a conocer importantes anuncios en materia salarial y laboral en Venezuela. Aunque aclaró que no le corresponde emitir declaraciones oficiales en nombre del Ejecutivo, el dirigente gremial confirmó que las conversaciones están en curso.

Entre las posibilidades que se discuten, Roig mencionó que yo sí creo que pueden haber unos aumentos más en bonos, creo que se pueden arreglar algunas cosas que sean beneficiosas para los trabajadores. El exrepresentante de Fedecámaras sugirió que parte de los ingresos actuales podría integrarse a la base de cálculo para prestaciones, utilidades y aguinaldos, lo cual representaría un beneficio directo para el personal.

Por su parte, el Ejecutivo nacional mantiene su hoja de ruta para el próximo año. El pasado 29 de octubre, Rodríguez precisó que los incrementos del ingreso mínimo están previstos para 2027. La funcionaria detalló que en el año 2027 están previstos incrementos del ingreso de los trabajadores del país en cuatro momentos, garantizando que estos no serán inferiores al crecimiento económico registrado en el trimestre previo.