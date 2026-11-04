A pesar de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó recientemente que no se contemplan aumentos salariales para lo que resta de 2026, el sector privado mantiene la expectativa sobre posibles medidas económicas en el corto plazo. Según el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, las mesas de trabajo entre los distintos sectores avanzan con el objetivo de mejorar progresivamente el ingreso de los trabajadores.
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Sector privado prevé ajustes en beneficios laborales para los próximos días
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