El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) ha implementado una actualización significativa en su plataforma digital, permitiendo ahora la unificación y automatización de la Apostilla Electrónica directamente desde su portal de trámites. Esta mejora es el resultado de una alianza estratégica con la Cancillería de Venezuela, diseñada para simplificar los procesos administrativos de los ciudadanos.
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SAREN integra la apostilla electrónica en su portal de trámites
Trámites digitales
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Con información de Saren
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