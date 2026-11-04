Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

SAREN integra la apostilla electrónica en su portal de trámites

Trámites digitales

|2 min|
Imagen de la noticia: SAREN integra la apostilla electrónica en su portal de trámites

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) ha implementado una actualización significativa en su plataforma digital, permitiendo ahora la unificación y automatización de la Apostilla Electrónica directamente desde su portal de trámites. Esta mejora es el resultado de una alianza estratégica con la Cancillería de Venezuela, diseñada para simplificar los procesos administrativos de los ciudadanos.

Con esta nueva modalidad, los usuarios ya no requieren cambiar de plataforma ni asistir a citas presenciales en el Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica (SLAE) para aquellos documentos civiles que ya cuenten con su debida legalización. El proceso se ejecuta de manera 100 % digital.

Para realizar la solicitud, los interesados deben ingresar al portal de Trámites en Línea del SAREN con sus credenciales habituales. Dentro del menú principal, deben seleccionar la opción «Ver Solicitudes» para visualizar los documentos aprobados por el Registro Principal. Al elegir el documento deseado, el sistema permite presionar el botón «Solicitar Apostilla» o «Solicitar Legalización Internacional».

Tras indicar el país de destino y completar los datos requeridos, el usuario podrá realizar el pago a través de Pago Móvil, banca en línea o las pasarelas disponibles en el portal. El costo varía según el tipo de documento, con un promedio que oscila entre los 60 y 70 dólares para actas civiles o títulos universitarios. Una vez procesado el pago, la apostilla electrónica se emite de manera automática y en tiempo real, quedando disponible para su descarga inmediata en la sección de acciones o a través del correo electrónico registrado.

Con información de Saren

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesApostilla ElectrónicaSaren

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.