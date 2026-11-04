SAREN integra la apostilla electrónica en su portal de trámites

Con esta nueva modalidad, los usuarios ya no requieren cambiar de plataforma ni asistir a citas presenciales en el Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica (SLAE) para aquellos documentos civiles que ya cuenten con su debida legalización. El proceso se ejecuta de manera 100 % digital.

Para realizar la solicitud, los interesados deben ingresar al portal de Trámites en Línea del SAREN con sus credenciales habituales. Dentro del menú principal, deben seleccionar la opción «Ver Solicitudes» para visualizar los documentos aprobados por el Registro Principal. Al elegir el documento deseado, el sistema permite presionar el botón «Solicitar Apostilla» o «Solicitar Legalización Internacional».

Tras indicar el país de destino y completar los datos requeridos, el usuario podrá realizar el pago a través de Pago Móvil, banca en línea o las pasarelas disponibles en el portal. El costo varía según el tipo de documento, con un promedio que oscila entre los 60 y 70 dólares para actas civiles o títulos universitarios. Una vez procesado el pago, la apostilla electrónica se emite de manera automática y en tiempo real, quedando disponible para su descarga inmediata en la sección de acciones o a través del correo electrónico registrado.