Es común observar hogares donde la sala y la cocina lucen impecables, mientras que el dormitorio privado presenta un panorama de desorden. Aunque socialmente se ha etiquetado este comportamiento como pereza, la psicología sugiere una explicación distinta basada en la gestión de la energía y las prioridades personales.
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¿Sala impecable y cuarto desordenado? La psicología explica por qué ocurre
Salud mental y conducta
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Con información de Magnific
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