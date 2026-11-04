Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Estilos de Vida

¿Sala impecable y cuarto desordenado? La psicología explica por qué ocurre

Salud mental y conducta

|2 min|
Imagen de la noticia: ¿Sala impecable y cuarto desordenado? La psicología explica por qué ocurre

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Es común observar hogares donde la sala y la cocina lucen impecables, mientras que el dormitorio privado presenta un panorama de desorden. Aunque socialmente se ha etiquetado este comportamiento como pereza, la psicología sugiere una explicación distinta basada en la gestión de la energía y las prioridades personales.

¿Tu sala brilla pero tu habitación es un caos? Psicólogos explican la razón de tus prioridadesFoto: Magnific

Mantener las zonas sociales ordenadas mientras la habitación personal permanece en un estado de caos aparente no es el resultado de la flojera, sino una manifestación de cómo cada individuo gestiona sus prioridades. Las áreas comunes, al ser espacios de convivencia y alta visibilidad, requieren una atención constante para facilitar la interacción social y evitar tensiones innecesarias.

Por el contrario, el dormitorio funciona como un refugio íntimo donde no existe la presión de cumplir con expectativas externas. La psicología señala que muchas personas concentran toda su energía mental y física en cumplir con las obligaciones laborales, académicas y sociales durante el día, dejando el orden de su espacio personal en un segundo plano para priorizar el descanso o proyectos creativos.

Lejos de ser un signo de irresponsabilidad, este comportamiento suele reflejar a personas prácticas o con mentes muy activas que valoran la utilidad real sobre la apariencia visual. En última instancia, el orden en el hogar es, en realidad, una decisión personal de comodidad y gestión emocional.

Con información de Magnific

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

Estilos de VidaHogarPsicologíaSalud Mental

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.