El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) cerró el mes de octubre con una recaudación de 1.272,68 millones de dólares, cifra que, según el organismo, permitió superar la meta establecida para este periodo.
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Recaudación del Seniat superó la meta establecida en octubre
Gestión fiscal
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