Recaudación del Seniat superó la meta establecida en octubre

El superintendente nacional, Román Maniglia, atribuyó este resultado a la ejecución del plan estratégico «MODA Seniat». De acuerdo con el reporte oficial, los tributos internos representaron la mayor parte de los ingresos, al totalizar 815.958 millones de bolívares, equivalentes a 928 millones de dólares.

Por su parte, la actividad aduanera aportó 283.898 millones de bolívares, lo que se traduce en 322,88 millones de dólares. Asimismo, el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) superó los 19 mil millones de bolívares, sumando 21,8 millones de dólares al balance global del mes.

El ente fiscalizador ratificó que dará continuidad a los procesos de regularización tributaria en los diversos sectores productivos y comerciales del país.