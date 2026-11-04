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Recaudación del Seniat superó la meta establecida en octubre

Gestión fiscal

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El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) cerró el mes de octubre con una recaudación de 1.272,68 millones de dólares, cifra que, según el organismo, permitió superar la meta establecida para este periodo.

El superintendente nacional, Román Maniglia, atribuyó este resultado a la ejecución del plan estratégico «MODA Seniat». De acuerdo con el reporte oficial, los tributos internos representaron la mayor parte de los ingresos, al totalizar 815.958 millones de bolívares, equivalentes a 928 millones de dólares.

Por su parte, la actividad aduanera aportó 283.898 millones de bolívares, lo que se traduce en 322,88 millones de dólares. Asimismo, el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) superó los 19 mil millones de bolívares, sumando 21,8 millones de dólares al balance global del mes.

El ente fiscalizador ratificó que dará continuidad a los procesos de regularización tributaria en los diversos sectores productivos y comerciales del país.

Con información de Seniat

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