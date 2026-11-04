La infusión de limón se posiciona como un recurso fitoterapéutico que va más allá de un remedio casero, al concentrar compuestos bioactivos que influyen en diversos sistemas fisiológicos. Entre sus principales aportes, destaca su capacidad para fortalecer las defensas orgánicas gracias a su contenido de ácido ascórbico, el cual estimula la producción y funcionalidad de los leucocitos encargados de neutralizar patógenos.
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Bienestar
Propiedades de la infusión de limón en la salud metabólica y celular
Salud y bienestar
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