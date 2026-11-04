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Propiedades de la infusión de limón en la salud metabólica y celular

Salud y bienestar

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Imagen de la noticia: Propiedades de la infusión de limón en la salud metabólica y celular

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La infusión de limón se posiciona como un recurso fitoterapéutico que va más allá de un remedio casero, al concentrar compuestos bioactivos que influyen en diversos sistemas fisiológicos. Entre sus principales aportes, destaca su capacidad para fortalecer las defensas orgánicas gracias a su contenido de ácido ascórbico, el cual estimula la producción y funcionalidad de los leucocitos encargados de neutralizar patógenos.

¿Qué le pasa a tu cuerpo si bebes infusión de limón todos los días? Propiedades y efectos reales

Su perfil químico, rico en flavonoides y polifenoles, permite que estas moléculas neutralizan los radicales libres, responsables del estrés oxidativo y el envejecimiento prematuro. Esta acción contribuye a la prevención de patologías degenerativas de origen crónico al proteger las células.

En el ámbito digestivo, su consumo, especialmente en ayunas, favorece la descomposición de los alimentos al simular los jugos gástricos, lo que ayuda a prevenir la pesadez y la acumulación de gases. Asimismo, los aceites esenciales presentes en la cáscara, liberados al calentar la preparación, estimulan la función hepática, mejorando la capacidad del hígado para depurar toxinas y metabolizar grasas, lo que favorece el equilibrio metabólico general.

Con información de noticiascol.com

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