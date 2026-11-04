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Plataforma Patria inició el pago del Bono Único Familiar este 4 de noviembre

Protección social

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La Plataforma Patria dio inicio este miércoles 4 de noviembre a la entrega del Bono Único Familiar, beneficio dirigido a jefes de hogares en situación de vulnerabilidad. La asignación tiene un monto de 13.350 bolívares y se ejecuta de manera directa y gradual.

Los beneficiarios recibirán la notificación a través de un mensaje de texto enviado desde el número 3532 o mediante la aplicación móvil veMonedero. Este pago unifica diversos programas de protección social, entre los que se encuentran Hogares de la Patria, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad, consolidándolos en una sola transferencia mensual.

La entrega se realiza de manera directa y gradual a los usuarios registrados en el sistema.

Con información de Sistema Patria

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