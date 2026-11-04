Plataforma Patria inició el pago del Bono Único Familiar este 4 de noviembre

Los beneficiarios recibirán la notificación a través de un mensaje de texto enviado desde el número 3532 o mediante la aplicación móvil veMonedero. Este pago unifica diversos programas de protección social, entre los que se encuentran Hogares de la Patria, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad, consolidándolos en una sola transferencia mensual.

La entrega se realiza de manera directa y gradual a los usuarios registrados en el sistema.