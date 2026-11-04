La Plataforma Patria dio inicio este miércoles 4 de noviembre a la entrega del Bono Único Familiar, beneficio dirigido a jefes de hogares en situación de vulnerabilidad. La asignación tiene un monto de 13.350 bolívares y se ejecuta de manera directa y gradual.
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Plataforma Patria inició el pago del Bono Único Familiar este 4 de noviembre
Protección social
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Con información de Sistema Patria
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