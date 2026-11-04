Parlamento aprueba en primera discusión reforma a la Ley contra el Odio

La iniciativa responde a una petición realizada a finales de septiembre por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien argumentó que la ley original fue mal aplicada. Según lo expuesto por Infante, la reforma también contempla fijar sanciones administrativas para los medios de comunicación, eliminando la revocación de concesiones, y establecer multas para quienes difundan mensajes de odio en redes sociales.

Durante la sesión, la bancada opositora votó en contra del proyecto y reiteró su solicitud de derogar la norma. La diputada Amelia Belisario, en representación de la fracción Libertad, calificó la legislación como una herramienta utilizada históricamente para la persecución de la disidencia. Asimismo, cuestionó que la aplicación de las nuevas sanciones administrativas quede bajo la responsabilidad del Ministerio de Interior.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, defendió la necesidad de la ley para promover la convivencia y aseguró que el oficialismo busca evitar que la norma se instrumentalice para la persecución política. La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente en un contexto de alta conflictividad política.

Desde su entrada en vigor, la legislación ha sido objeto de críticas por parte de defensores de derechos humanos. Según registros de la organización Foro Penal, al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de incitación al odio desde la implementación de esta normativa.