La Asamblea Nacional, con mayoría oficialista, dio luz verde este martes a la primera discusión de una reforma a la Ley contra el Odio, normativa vigente desde 2017. El proyecto, presentado por el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, busca eliminar las penas de prisión sustituyéndolas por multas y trabajo comunitario, además de establecer procedimientos administrativos para su aplicación.
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Parlamento aprueba en primera discusión reforma a la Ley contra el Odio
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Con información de noticiascol.com
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