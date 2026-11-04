Una operación militar ejecutada por las Fuerzas Armadas de Venezuela contra posiciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Apure contó con el respaldo de inteligencia y el despliegue de drones de Estados Unidos, según reveló este martes 3 de noviembre el diario The New York Times tras consultar a funcionarios estadounidenses.
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Operación militar en Apure contó con apoyo de inteligencia y drones de EE.UU.
Conflicto en la frontera
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Con información de noticiascol.com
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