Operación militar en Apure contó con apoyo de inteligencia y drones de EE.UU.

El despliegue táctico se realizó el pasado viernes en una localidad fronteriza, identificada por organismos de seguridad como un centro logístico para el tráfico de sustancias ilícitas operado por el grupo guerrillero. De acuerdo con balances preliminares ofrecidos por la organización no gubernamental Fundaredes, el bombardeo dejó un saldo de al menos 23 personas fallecidas y múltiples heridos.

El informe periodístico destaca que esta acción representa uno de los primeros casos de cooperación en materia de inteligencia y soporte tecnológico entre Washington y Caracas para operaciones de precisión en territorio venezolano. Aunque las fuentes consultadas confirmaron el uso de drones de factura estadounidense para el monitoreo y ataque, no precisaron si el pilotaje estuvo a cargo de personal militar de EE. UU. o de componentes venezolanos.

Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos declinó emitir comentarios directos sobre el hecho y remitió las solicitudes de información al Gobierno venezolano. En paralelo, un alto mando militar nacional confirmó de forma privada la ejecución del operativo contra las estructuras del ELN en la entidad apureña, la cual impactó directamente la cadena logística del grupo irregular en la zona suroccidental.