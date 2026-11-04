La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, OFAC extendió hasta el 18 de diciembre de 2026 la protección sobre las acciones de Citgo, filial refinadora de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en territorio estadounidense. La decisión, que impide a los tenedores de los bonos PDVSA 2020 ejecutar las garantías asociadas a estos instrumentos de deuda, fue formalizada este miércoles 4 de noviembre.
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OFAC extiende hasta 2026 la protección de Citgo frente a tenedores de bonos PDVSA 2020
Deuda externa venezolana
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