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OFAC extiende hasta 2026 la protección de Citgo frente a tenedores de bonos PDVSA 2020

Deuda externa venezolana

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, OFAC extendió hasta el 18 de diciembre de 2026 la protección sobre las acciones de Citgo, filial refinadora de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en territorio estadounidense. La decisión, que impide a los tenedores de los bonos PDVSA 2020 ejecutar las garantías asociadas a estos instrumentos de deuda, fue formalizada este miércoles 4 de noviembre.

La nueva disposición, denominada Licencia General 5AA (LG 5AA), la Licencia General 5AA sustituye a la versión 5Z, publicada el pasado 16 de septiembre. Esta medida forma parte de un esquema de protección que, desde mayo de 2018, ha postergado de manera sucesiva la ejecución de colaterales mediante la emisión de 28 licencias generales, suspendiendo el cobro de acreedores en medio de diversos litigios internacionales.

Junto a la extensión del plazo, el Departamento del Tesoro actualizó su marco regulatorio para facilitar acuerdos de negociación entre las partes involucradas. Aunque el organismo mantiene la restricción sobre la venta o transferencia de las acciones en garantía, manifestó su disposición a evaluar la aprobación de licencias específicas que permitan pactos de refinanciamiento o reestructuración, evitando así la liquidación forzosa del activo.

El Departamento del Tesoro señaló que, en caso de lograrse acuerdos sobre propuestas para reestructurar los pagos adeudados, podrían aplicarse requisitos de licencia adicionales. La OFAC alentó a los interesados a gestionar estas autorizaciones específicas, ratificando una política receptiva frente a convenios que permitan preservar a Citgo, considerado uno de los activos energéticos más importantes de Venezuela.

Con información de noticiascol.com

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