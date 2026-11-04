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Mujeres de la sociedad civil respaldan la protesta de trabajadores de la CVG en Ciudad Guayana

Puerto Ordaz

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En las inmediaciones de la sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en Puerto Ordaz, un grupo de cuatro mujeres se ha convertido en el pilar fundamental de la vigilia que mantienen trabajadores, jubilados y pensionados desde hace más de tres semanas. Sin ser empleadas de la estatal ni beneficiarias del bono de 1200 dólares que exigen los manifestantes, estas voluntarias gestionan la alimentación, la higiene y la atención médica de quienes permanecen en el lugar.

La labor de este grupo, entre las que destacan la luchadora social Doris Escalante y la docente Nayibeth Morales, incluye la organización de donaciones y la compra de insumos mediante recolectas diarias. Su presencia es vital para el sostenimiento de la protesta, especialmente para los dos trabajadores, Hugo Medina y Tomás Romero, quienes mantienen una huelga de hambre como medida de presión. El toldo instalado frente a la institución funciona como un centro de operaciones improvisado donde se preparan alimentos para decenas de personas que se turnan durante la jornada.

La exigencia central de los manifestantes, que representan a un universo estimado de 80.000 trabajadores del holding de la CVG, es la aprobación de un bono sustitutivo de utilidades. Aunque el pasado 31 de octubre se llevó a cabo una reunión entre representantes sindicales, el presidente de la CVG, Héctor Silva, y la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, hasta la fecha no se ha informado sobre una respuesta concreta a las demandas del sector laboral.

Con información de Cronica

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