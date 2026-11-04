En las inmediaciones de la sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en Puerto Ordaz, un grupo de cuatro mujeres se ha convertido en el pilar fundamental de la vigilia que mantienen trabajadores, jubilados y pensionados desde hace más de tres semanas. Sin ser empleadas de la estatal ni beneficiarias del bono de 1200 dólares que exigen los manifestantes, estas voluntarias gestionan la alimentación, la higiene y la atención médica de quienes permanecen en el lugar.
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Denuncias
Mujeres de la sociedad civil respaldan la protesta de trabajadores de la CVG en Ciudad Guayana
Puerto Ordaz
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Con información de Cronica
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