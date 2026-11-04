Mujeres de la sociedad civil respaldan la protesta de trabajadores de la CVG en Ciudad Guayana

La labor de este grupo, entre las que destacan la luchadora social Doris Escalante y la docente Nayibeth Morales, incluye la organización de donaciones y la compra de insumos mediante recolectas diarias. Su presencia es vital para el sostenimiento de la protesta, especialmente para los dos trabajadores, Hugo Medina y Tomás Romero, quienes mantienen una huelga de hambre como medida de presión. El toldo instalado frente a la institución funciona como un centro de operaciones improvisado donde se preparan alimentos para decenas de personas que se turnan durante la jornada.

La exigencia central de los manifestantes, que representan a un universo estimado de 80.000 trabajadores del holding de la CVG, es la aprobación de un bono sustitutivo de utilidades. Aunque el pasado 31 de octubre se llevó a cabo una reunión entre representantes sindicales, el presidente de la CVG, Héctor Silva, y la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, hasta la fecha no se ha informado sobre una respuesta concreta a las demandas del sector laboral.