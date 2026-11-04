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Mocha balayage, cherry cola y soft copper: los estilos capilares para los meses fríos

Belleza y cuidado personal

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Imagen de la noticia: Mocha balayage, cherry cola y soft copper: los estilos capilares para los meses fríos

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La llegada de los meses más fríos del año suele motivar la renovación de la imagen personal, donde el cabello se convierte en el protagonista. Las tendencias actuales se alejan de los cambios drásticos y los tonos planos, buscando una armonía perfecta entre la base natural de cada persona y la luminosidad.

Los especialistas en belleza destacan que el objetivo principal es realzar la textura y el movimiento mediante técnicas de coloración cuidadosas. Se priorizan acabados que simulan la incidencia natural de la luz solar, lo que aporta destellos sutiles que rejuvenecen el rostro y facilitan el mantenimiento diario. Esta evolución refleja un compromiso con la salud capilar, evitando procesos químicos agresivos.

Tres tonos que se impondrán este otoño: frescura y movimiento para tu melenaFoto: Magnific

Para esta temporada, destacan tres estilos definidos:

Mocha balayage: Es la opción preferida para melenas oscuras, pues aporta profundidad y un aspecto cremoso. La técnica degrada el color gradualmente, mezclando notas de café y chocolate con reflejos sutiles que evitan un acabado plano.

Tres tonos que se impondrán este otoño: frescura y movimiento para tu melenaFoto: beautymarket.es

Cherry cola: Ideal para quienes buscan audacia y sofisticación. Combina una base oscura con destellos rojizos y violáceos que se activan con la luz, evocando el tono de las cerezas maduras.

Soft copper: Una alternativa para cabellos claros que aporta una calidez inigualable. Se trata de un cobrizo suave y difuminado, una versión más ponible, delicada y romántica que los pelirrojos intensos, ideal para lucir un aspecto radiante durante los días fríos.

Tres tonos que se impondrán este otoño: frescura y movimiento para tu melenaFoto: Magnific

En definitiva, la clave actual reside en la personalización, invitando a cada persona a descubrir el matiz que mejor complemente su tono de piel y su estilo de vida.

Con información de Magnific

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