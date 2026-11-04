La llegada de los meses más fríos del año suele motivar la renovación de la imagen personal, donde el cabello se convierte en el protagonista. Las tendencias actuales se alejan de los cambios drásticos y los tonos planos, buscando una armonía perfecta entre la base natural de cada persona y la luminosidad.
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Estilos de Vida
Mocha balayage, cherry cola y soft copper: los estilos capilares para los meses fríos
Belleza y cuidado personal
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Con información de Magnific
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