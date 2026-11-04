Misión comercial de Belice y Estados Unidos busca dinamizar la producción agrícola en Venezuela

El grupo de trabajo internacional, conformado por altos directivos de compañías con presencia global en la agroindustria y la producción de caña de azúcar, sostuvo encuentros técnicos con equipos del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional. Estas jornadas permitieron articular mesas de negociación con los entes locales responsables de la política de producción alimentaria y el desarrollo del campo.

La misión comercial cuenta con la participación de corporaciones clave en el rubro, entre las que destacan la estadounidense Sucro Sourcing LLC, especializada en el procesamiento y distribución global de azúcar, y la firma beliceña Santander Sugar Limited, reconocida por ejecutar una de las mayores inversiones extranjeras directas en la historia de su país dentro del sector agropecuario. Asimismo, participan Valley of Peace Farms Limited y Caribbean Sugar Limited, enfocadas en el cultivo extensivo de caña de azúcar y coco.

Durante estas mesas de trabajo, las partes evalúan transferencia tecnológica, esquemas de exportación e impulso a la capacidad productiva del agro venezolano.