Representantes de delegaciones empresariales provenientes de Belice y Estados Unidos desarrollan en el país una agenda de trabajo institucional con el propósito de dinamizar el comercio bilateral, evaluar inversiones y consolidar alianzas estratégicas enfocadas en el desarrollo del sector agrícola nacional.
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Misión comercial de Belice y Estados Unidos busca dinamizar la producción agrícola en Venezuela
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