Miguel Ángel Landa llega a sus 90 años este 4 de noviembre, consolidado como una de las figuras más emblemáticas de la industria audiovisual venezolana. Con una trayectoria que abarca décadas, el actor, humorista, director y productor ha dejado una huella imborrable en el cine y la televisión nacional.
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Miguel Ángel Landa celebra 90 años con ciclo especial en la Cinemateca Nacional
Trayectoria artística
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