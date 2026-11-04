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Miguel Ángel Landa celebra 90 años con ciclo especial en la Cinemateca Nacional

Trayectoria artística

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Miguel Ángel Landa llega a sus 90 años este 4 de noviembre, consolidado como una de las figuras más emblemáticas de la industria audiovisual venezolana. Con una trayectoria que abarca décadas, el actor, humorista, director y productor ha dejado una huella imborrable en el cine y la televisión nacional.

Miguel Ángel Landa cumple 90 años: el legado del actor que convirtió a 'Bienvenidos' en un clásico de la televisión

En el marco de su cumpleaños, el artista compartió un mensaje de agradecimiento a través de un video, donde expresó su gratitud por las muestras de cariño recibidas. Con su característico humor, Landa recordó su paso por el mundo del espectáculo y reiteró su lema de vida: «Hagan bien y no miren a quién».

Nacido en Caracas en 1936, Landa se formó artísticamente en Italia antes de regresar al país para forjar una carrera cinematográfica destacada, marcada por su estrecha colaboración con el director Román Chalbaud. Juntos realizaron obras fundamentales como La quema de Judas, Sagrado y obsceno y El pez que fuma.

Miguel Ángel Landa cumple 90 años: el legado del actor que convirtió a 'Bienvenidos' en un clásico de la televisión

A pesar de su versatilidad en el drama, gran parte del público lo reconoce por Bienvenidos, el programa que lo convirtió en un referente del humor en la televisión venezolana. Estrenado en 1982, este espacio no solo alcanzó gran popularidad local, sino que también tuvo proyección internacional en América Latina.

Miguel Ángel Landa cumple 90 años: el legado del actor que convirtió a 'Bienvenidos' en un clásico de la televisión

Para conmemorar sus nueve décadas de vida, la Fundación Cinemateca Nacional organizó un ciclo especial de diez películas que repasan sus interpretaciones más memorables. La programación incluye un encuentro con el actor y un cineforo dedicado a La quema de Judas, permitiendo a las nuevas generaciones valorar su aporte al cine nacional.

Miguel Ángel Landa cumple 90 años: el legado del actor que convirtió a 'Bienvenidos' en un clásico de la televisión

Con información de noticiascol.com

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