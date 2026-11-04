Ley de Pensiones limita aumentos salariales y mantiene opacidad, advierten expertos

Orochena destacó que la normativa fue presentada inicialmente como una herramienta para mejorar la calidad de vida de los jubilados; sin embargo, el impacto real ha sido limitado, ya que el personal pasivo en Venezuela continúa percibiendo 130 bolívares mensuales. Para el experto, este escenario evidencia que el impuesto no está cumpliendo con el objetivo para el cual fue creado.

El análisis también subraya que la ley funciona como un lastre para el sector privado. Al representar un costo fiscal adicional, la Ley de Pensiones no permite subir salarios de manera efectiva, pues los empresarios enfrentan dificultades para otorgar incrementos ante la carga tributaria impuesta. Orochena argumentó que, en condiciones económicas estables, no debería existir una duplicidad de regímenes prestacionales, señalando que la administración de la seguridad social corresponde al Seguro Social y no al Seniat.

Ante este panorama, el especialista sostiene que la Ley de Protección a las Pensiones debería ser derogada, abogando por una revisión integral del sistema tributario que permita reducir la presión sobre las empresas y sincerar los beneficios para los trabajadores. La falta de rendición de cuentas sobre los recursos generados sigue siendo el punto central de las críticas del sector.