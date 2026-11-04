La Ley de Protección de las Pensiones ha sido objeto de señalamientos por parte de expertos en materia tributaria, quienes advierten sobre una gran opacidad en torno a los recursos recaudados por este instrumento legal. Según el especialista en ciencias fiscales, Héctor Orochena, el destino de estos fondos permanece desconocido para la sociedad, a pesar de que el Estado continúa con la recaudación.
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Ley de Pensiones limita aumentos salariales y mantiene opacidad, advierten expertos
Análisis tributario
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