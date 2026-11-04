Julio Castro advierte sobre incremento de casos de influenza y covid-19 en Caracas

Castro destacó que, tras la emergencia sanitaria global, el monitoreo epidemiológico en Venezuela se ha fortalecido, permitiendo a los especialistas observar cambios significativos en el comportamiento de estas enfermedades. Anteriormente, los picos de contagio solían concentrarse en los meses de mayo y octubre; sin embargo, actualmente las infecciones presentan más ondas de circulación a lo largo del año, aunque de menor magnitud.

El especialista enfatizó que la sintomatología de estos virus es muy similar, lo que dificulta determinar el patógeno responsable basándose únicamente en la evaluación clínica. Ante esta situación, recomendó realizarse las pruebas correspondientes para identificar el virus causante y obtener un diagnóstico preciso que permita orientar adecuadamente la atención médica.

La vigilancia epidemiológica se mantiene como una herramienta clave para comprender estos nuevos patrones de circulación viral. La identificación del agente causante permite tener un diagnóstico más preciso y gestionar de manera efectiva el tratamiento necesario para cada paciente.