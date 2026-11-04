El médico infectólogo Julio Castro alertó sobre un incremento en los casos de infecciones respiratorias en el área metropolitana de Caracas. Según explicó en una entrevista para el Circuito Onda de Unión Radio, el aumento está vinculado fundamentalmente a la circulación de los virus de influenza y covid-19.
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Bienestar
Julio Castro advierte sobre incremento de casos de influenza y covid-19 en Caracas
Salud pública
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Con información de Eldiario
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