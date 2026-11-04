El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) mantiene a disposición de la ciudadanía un portal web donde trabajadores, pensionados y empleadores pueden realizar consultas y gestionar diferentes procedimientos de manera digital.
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IVSS habilita portal web para consultas de trabajadores, pensionados y empleadores
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