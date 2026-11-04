IVSS habilita portal web para consultas de trabajadores, pensionados y empleadores

Para los trabajadores asegurados, el sistema ofrece la opción denominada Cuenta Individual, ubicada en el apartado de consultas. A través de este módulo, los usuarios deben ingresar su nacionalidad, número de cédula y fecha de nacimiento para verificar las cotizaciones registradas y consultar la información asociada a su afiliación.

Por su parte, quienes requieran comprobar el estatus de una nueva asignación de pensión pueden acceder a la sección de Pensionados. En este espacio, tras ingresar los datos personales solicitados, el sistema permite visualizar la información correspondiente y generar la planilla de asignación bancaria, la cual detalla la entidad financiera donde se efectuará el pago del beneficio.

En cuanto al sector empresarial, el sistema TIUNA permite gestionar distintas responsabilidades ante el Seguro Social, tales como consultas sobre obligaciones patronales, declaraciones de registro empresarial, solicitudes de solvencias y otros compromisos legales. El portal oficial, accesible a través de la dirección ivss.gov.ve, centraliza estas herramientas para facilitar el cumplimiento de los trámites sin necesidad de acudir a las oficinas físicas.