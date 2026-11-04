Este miércoles 4 de noviembre, el sistema inició la entrega del bono 100% Amor Mayor, correspondiente al mes en curso. La acreditación se realiza a través de la Plataforma Patria para los pensionados registrados que no reciben el pago mediante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
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Inicia pago del bono 100% Amor Mayor correspondiente a noviembre
Beneficios sociales
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Con información de Sistema Patria
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