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Inicia pago del bono 100% Amor Mayor correspondiente a noviembre

Beneficios sociales

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Este miércoles 4 de noviembre, el sistema inició la entrega del bono 100% Amor Mayor, correspondiente al mes en curso. La acreditación se realiza a través de la Plataforma Patria para los pensionados registrados que no reciben el pago mediante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

De acuerdo con la información oficial, el monto asignado para este beneficio es de 130,00 bolívares, cifra que se mantiene igual a la de meses anteriores. El proceso de registro para nuevos beneficiarios se efectúa mediante la aplicación veQR, específicamente en la tarjeta denominada «100% Amor Mayor».

El sistema contempla la incorporación mensual de nuevos pensionados que cumplan con los requisitos de edad, estén debidamente registrados en la Plataforma Patria o posean el Carnet de la Patria. El pago es enviado para las pensionadas y pensionados que cumplen con las condiciones establecidas para recibir este beneficio.

Con información de Sistema Patria

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