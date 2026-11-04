Inicia pago del bono 100% Amor Mayor correspondiente a noviembre

De acuerdo con la información oficial, el monto asignado para este beneficio es de 130,00 bolívares, cifra que se mantiene igual a la de meses anteriores. El proceso de registro para nuevos beneficiarios se efectúa mediante la aplicación veQR, específicamente en la tarjeta denominada «100% Amor Mayor».

El sistema contempla la incorporación mensual de nuevos pensionados que cumplan con los requisitos de edad, estén debidamente registrados en la Plataforma Patria o posean el Carnet de la Patria. El pago es enviado para las pensionadas y pensionados que cumplen con las condiciones establecidas para recibir este beneficio.