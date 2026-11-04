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Inameh: Pronóstico para este miércoles 4 de noviembre 2026

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) detalló que este lunes 4 de noviembre, la formación de núcleos nubosos generadores de lluvias, chubascos y precipitaciones intermitentes sobre Caracas y 13 entidades del país

A través de sus redes sociales, el Inameh advirtió sobre las condiciones del tiempo para las próximas horas.

Pronóstico del Inameh hoy

De acuerdo con el pronóstico, habrá precipitaciones con mayor fuerza, acompañadas de descargas eléctricas intermitentes en los estados Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, sur de Cojedes y Portuguesa, así como en la región andina integrada por Táchira, Mérida y Trujillo, además del estado Zulia.

Por otro lado, los reportes indican la presencia de mantos nubosos que originarán lluvias o lloviznas dispersas en zonas del oriente y la franja norte costera.

Según el Inameh, esta condición atmosférica abarcará sectores de Anzoátegui, Guárico, Miranda, La Guaira y Aragua, extendiéndose hasta la ciudad capital.

Para la Gran Caracas, el Inameh estima nubosidad fragmentada en la mañana, con algunas lluvias dispersas. A partir del mediodía, se espera un aumento de la cobertura nubosa acompañado de precipitaciones variables.

Con información de Inameh

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