ICE confirma el fallecimiento de un ciudadano venezolano en San Antonio

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre ingresó al centro de salud el 30 de septiembre debido a un cuadro clínico complejo que incluía sepsis severa, pancreatitis aguda y enfermedad renal en etapa terminal. Las autoridades migratorias indicaron que la causa oficial del deceso será determinada por los resultados de los exámenes médicos forenses.

Portillo Zapata había sido detenido el 30 de agosto de 2026 por agentes de ICE en San Antonio durante una operación de control tras una parada vehicular. El ciudadano permanecía bajo arresto migratorio administrativo mientras avanzaban sus procesos de deportación. La oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción notificó formalmente a los familiares del fallecido y envió el aviso correspondiente a la Embajada de Venezuela.