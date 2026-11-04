El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) confirmó el fallecimiento de un ciudadano venezolano que se encontraba bajo su custodia. Fran Gregory Portillo Zapata, de 53 años, murió el pasado 29 de octubre tras permanecer un mes internado en el Hospital North Central Baptist de San Antonio, Texas.
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ICE confirma el fallecimiento de un ciudadano venezolano en San Antonio
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