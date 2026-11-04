En una jornada electoral que marca un punto de inflexión para el panorama político estadounidense, Gina Hinojosa hizo historia al convertirse en la primera latina que gobernará Texas y la primera mujer en asumir el cargo desde 1991. La legisladora estatal logró imponerse en las urnas frente a Greg Abbott, quien contaba con más de una década en el poder y era reconocido como uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump.
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Gina Hinojosa se convierte en la primera gobernadora latina de Texas tras derrotar a Greg Abbott
Elecciones en Estados Unidos
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Con información de El Nacional
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