Gina Hinojosa se convierte en la primera gobernadora latina de Texas tras derrotar a Greg Abbott

La legisladora estatal derrotó a Greg Abbott, uno de los gobernadores republicanos más destacados del país, en un estado que se ha mantenido como un bastión conservador durante más de tres décadas. Este resultado se suma a la tendencia nacional que permitió al Partido Demócrata recuperar el control de ambas cámaras del Congreso.

Hinojosa, nacida en McAllen y criada en Brownsville, es hija del político demócrata Gilberto Hinojosa y de Crisanta Lozano. Su trayectoria profesional incluye su labor como abogada de derechos civiles y laborales, además de su gestión como presidenta de la junta del Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD). Durante su campaña, la gobernadora electa enfocó sus propuestas en la mejora de la educación pública y la economía, prometiendo un apoyo directo de 1.500 dólares a los hogares texanos mediante el uso de reservas financieras estatales.

El triunfo de Hinojosa refleja una transformación en la composición social del estado, donde la población latina representa actualmente el 40% del total. Su victoria valida el sueño largamente pospuesto de los demócratas de que los cambios demográficos en el estado fueran seguidos por un cambio en el poder político, consolidando una nueva etapa para la administración de Texas.