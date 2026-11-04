Estudio revela que gestos físicos facilitan el aprendizaje de patrones visuales

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Para comprobar esta hipótesis, los científicos diseñaron un experimento mediante realidad virtual donde los participantes debían clasificar patrones visuales. Mientras un grupo ejecutaba la tarea mediante la simple pulsación de botones, otros voluntarios realizaron movimientos corporales amplios, como blandir un sable de luz virtual o golpear cajas dentro del entorno digital.

Los resultados demostraron que aquellos individuos que utilizaron gestos y desplazamientos de brazos más grandes lograron un nivel de precisión significativamente superior al identificar combinaciones complejas de rasgos. Los autores aclararon que este beneficio es selectivo y no se manifiesta en tareas que dependen de reglas simples o directrices explícitas.

Este hallazgo sugiere que la integración de la corporalidad podría ser clave en el desarrollo de nuevas metodologías de entrenamiento profesional. Según los investigadores, la incorporación intencional de la corporalidad podría optimizar sustancialmente la adquisición de habilidades complejas en áreas donde se requiere evaluar múltiples factores simultáneamente, como ocurre en el diagnóstico médico o el pilotaje de aeronaves.