Una investigación reciente desarrollada por especialistas de la Universidad Atlántica de Florida y la Universidad de Brown ha puesto en duda la teoría clásica de la psicología cognitiva, la cual consideraba al cerebro como una unidad de procesamiento que opera de forma aislada antes de enviar órdenes al cuerpo. El trabajo, publicado en la revista Science Advances, sostiene que la acción física no es una simple consecuencia final, sino una herramienta fundamental que ayuda a construir y potenciar el aprendizaje humano.
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Ciencia y Tecnología
Estudio revela que gestos físicos facilitan el aprendizaje de patrones visuales
Neurociencia
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