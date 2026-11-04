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Especialistas destacan el valor nutricional del maní para la salud cardiovascular

Nutrición y bienestar

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El maní se ha consolidado como uno de los alimentos más completos y accesibles dentro de la nutrición moderna. Su consumo, extendido a nivel global, ofrece un perfil nutricional que contribuye al mantenimiento del bienestar general y a la prevención de enfermedades crónicas.

Propiedades del maní: descubre cómo protege tu corazón, cerebro y control de pesoFoto cortesía de: freepik

Desde el punto de vista cardiovascular, este fruto seco destaca por su alto contenido en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Estos componentes contribuyen a la reducción del colesterol LDL en sangre y al aumento del colesterol HDL, lo que ayuda a disminuir el riesgo de padecer afecciones coronarias.

Además de su aporte proteico, que oscila entre los 25 y 26 gramos por cada 100 gramos de producto, el maní es una fuente relevante de vitaminas del complejo B, como la niacina y el ácido fólico, así como de vitamina E. Estos nutrientes son fundamentales para proteger las neuronas frente al estrés oxidativo y favorecer la función cognitiva.

El aporte de minerales como magnesio, zinc y potasio refuerza la salud muscular, el sistema inmunológico y el equilibrio de líquidos en el organismo. Para obtener estos beneficios sin exceder la ingesta calórica, los expertos sugieren una porción promedio de 30 gramos al día. Se recomienda optar por presentaciones horneadas o tostadas al natural, evitando el consumo de sal añadida o aceites hidrogenados.

Con información de Freepik

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