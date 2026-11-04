El maní se ha consolidado como uno de los alimentos más completos y accesibles dentro de la nutrición moderna. Su consumo, extendido a nivel global, ofrece un perfil nutricional que contribuye al mantenimiento del bienestar general y a la prevención de enfermedades crónicas.
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Bienestar
Especialistas destacan el valor nutricional del maní para la salud cardiovascular
Nutrición y bienestar
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