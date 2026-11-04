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Especialistas destacan beneficios de la sueroterapia para la salud y la piel

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El cuidado personal es definido por especialistas como un conjunto de acciones fundamentales para preservar la salud física, mental y emocional. Más allá de ser un procedimiento estético, se considera una necesidad básica para garantizar el bienestar integral de las personas.

¿Cóctel de la juventud o milagro moderno?: Conoce el tratamiento que cambió las reglas de cuidado personalFreepik

En este contexto, la sueroterapia se ha consolidado como uno de los tratamientos más populares en Estados Unidos. Este método consiste en la aplicación intravenosa de sueros personalizados, los cuales contienen una mezcla de vitaminas, minerales, antioxidantes y aminoácidos adaptados a las necesidades específicas de cada paciente.

La técnica, que puede realizarse tanto en centros especializados como en el hogar, busca mejorar la apariencia física de la piel y promover la salud general mediante la administración directa de nutrientes al torrente sanguíneo. Entre sus beneficios, los expertos destacan una mayor absorción de componentes esenciales, el fortalecimiento del sistema inmunológico y el incremento de los niveles de energía.

Asimismo, este procedimiento estimula la regeneración celular y ayuda a reducir signos de envejecimiento, como la pérdida de elasticidad y la aparición de arrugas, facilitando además la eliminación de toxinas y radicales libres del organismo.

Con información de Freepik

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