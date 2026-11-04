El aceite de oliva es reconocido en la gastronomía por su valor nutricional y su historia, pero su uso en preparaciones que requieren calor suele generar dudas en los hogares. Su resistencia al calor se debe a su alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados y antioxidantes naturales, componentes que lo hacen más estable que otras grasas vegetales disponibles en el mercado.
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¿Es seguro freír con aceite de oliva? Recomendaciones para su uso culinario
Guía gastronómica
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