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¿Es seguro freír con aceite de oliva? Recomendaciones para su uso culinario

Guía gastronómica

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Imagen de la noticia: ¿Es seguro freír con aceite de oliva? Recomendaciones para su uso culinario

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El aceite de oliva es reconocido en la gastronomía por su valor nutricional y su historia, pero su uso en preparaciones que requieren calor suele generar dudas en los hogares. Su resistencia al calor se debe a su alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados y antioxidantes naturales, componentes que lo hacen más estable que otras grasas vegetales disponibles en el mercado.

¿Es realmente seguro freír con aceite de oliva? La ciencia detrás de la sarténFoto: Magnific

Para aprovechar sus beneficios sin comprometer la salud, es necesario seguir ciertas pautas al cocinar. Se recomienda mantener la temperatura por debajo de los 180 grados centígrados para evitar que el producto se degrade y pierda sus propiedades. Un indicador visual clave es la aparición de humo azul, lo cual señala que el aceite ha alcanzado su límite de descomposición y debe retirarse del fuego inmediatamente.

Además, los expertos sugieren emplear este ingrediente en salteados, sofritos o cocciones rápidas. Es fundamental recordar que se debe evitar por completo la reutilización del aceite después de freír, ya que el calor prolongado agota sus defensas naturales, dejando el producto desprotegido y propenso a generar sustancias nocivas.

Con información de Magnific

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