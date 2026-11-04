¿Es seguro freír con aceite de oliva? Recomendaciones para su uso culinario

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Para aprovechar sus beneficios sin comprometer la salud, es necesario seguir ciertas pautas al cocinar. Se recomienda mantener la temperatura por debajo de los 180 grados centígrados para evitar que el producto se degrade y pierda sus propiedades. Un indicador visual clave es la aparición de humo azul, lo cual señala que el aceite ha alcanzado su límite de descomposición y debe retirarse del fuego inmediatamente.

Además, los expertos sugieren emplear este ingrediente en salteados, sofritos o cocciones rápidas. Es fundamental recordar que se debe evitar por completo la reutilización del aceite después de freír, ya que el calor prolongado agota sus defensas naturales, dejando el producto desprotegido y propenso a generar sustancias nocivas.