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EE. UU. otorga 150.000 dólares para capacitar a estudiantes de la UCV en ingeniería sísmica

Cooperación académica

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Imagen de la noticia: EE. UU. otorga 150.000 dólares para capacitar a estudiantes de la UCV en ingeniería sísmica

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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la asignación de 150.000 dólares destinados a fortalecer la formación académica en Venezuela. Los fondos fueron otorgados a la firma Miyamoto International con el objetivo de capacitar a estudiantes venezolanos en ingeniería sísmica, infraestructura resiliente y protocolos de prevención de desastres.

Esta iniciativa se materializará a través de un programa de colaboración entre la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Estatal de Arizona (ASU). Según informó John Barrett, encargado de negocios de la embajada estadounidense en Caracas, este proyecto forma parte de los esfuerzos de inversión en el talento nacional y la recuperación económica del país.

La medida se suma a las acciones emprendidas tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio. Previamente, en septiembre, el Estado venezolano concretó un contrato con Miyamoto International para la remoción de escombros y el fortalecimiento de los estándares de construcción en el territorio nacional.

De acuerdo con las cifras oficiales publicadas el 24 de agosto, los movimientos telúricos dejaron un saldo de 6.509 fallecidos y daños severos en miles de viviendas. Este nuevo aporte busca implementar protocolos avanzados para la protección de la población ante futuros eventos sísmicos.

Con información de El Nacional

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