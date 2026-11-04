El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la asignación de 150.000 dólares destinados a fortalecer la formación académica en Venezuela. Los fondos fueron otorgados a la firma Miyamoto International con el objetivo de capacitar a estudiantes venezolanos en ingeniería sísmica, infraestructura resiliente y protocolos de prevención de desastres.
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EE. UU. otorga 150.000 dólares para capacitar a estudiantes de la UCV en ingeniería sísmica
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Con información de El Nacional
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