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Detienen en Florida a dos venezolanos por hurto de perfumes valorados en 2.817 dólares

Sucesos en Estados Unidos

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Imagen de la noticia: Detienen en Florida a dos venezolanos por hurto de perfumes valorados en 2.817 dólares

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Alex Marcano Osorio, de 25 años, y Génesis Núñez Rodríguez, de 30, fueron detenidos en el condado de Polk, Florida, por su presunta responsabilidad en el hurto de perfumes de alta gama. Según el reporte de las autoridades, el valor de la mercancía sustraída asciende a 2.817 dólares.

El incidente ocurrió en un establecimiento ubicado en el centro comercial Posner Park, en Davenport. Los investigadores lograron identificar a los sospechosos gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del local. La detención ocurrió mientras los detectives revisaban las grabaciones de la tienda e interrogaban al personal, momento en el cual los implicados regresaron al establecimiento y fueron reconocidos por los funcionarios.

Hurtaron más de 2.000 dólares en perfumes: detienen a dos venezolanos en tienda de Florida

Las autoridades locales informaron que investigan su posible vinculación con otros seis hurtos ocurridos en comercios de la zona. Asimismo, se sospecha que los detenidos formarían parte de una estructura de delincuencia organizada dedicada a la sustracción de mercancía, la cual presuntamente era enviada hacia Sudamérica.

Las posibles conexiones con otros hechos continúan bajo investigación, según reseñó el medio digital Visión24 Televisión.

Con información de noticiascol.com

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