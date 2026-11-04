Detienen en Florida a dos venezolanos por hurto de perfumes valorados en 2.817 dólares

El incidente ocurrió en un establecimiento ubicado en el centro comercial Posner Park, en Davenport. Los investigadores lograron identificar a los sospechosos gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del local. La detención ocurrió mientras los detectives revisaban las grabaciones de la tienda e interrogaban al personal, momento en el cual los implicados regresaron al establecimiento y fueron reconocidos por los funcionarios.

Las autoridades locales informaron que investigan su posible vinculación con otros seis hurtos ocurridos en comercios de la zona. Asimismo, se sospecha que los detenidos formarían parte de una estructura de delincuencia organizada dedicada a la sustracción de mercancía, la cual presuntamente era enviada hacia Sudamérica.

Las posibles conexiones con otros hechos continúan bajo investigación, según reseñó el medio digital Visión24 Televisión.