Alex Marcano Osorio, de 25 años, y Génesis Núñez Rodríguez, de 30, fueron detenidos en el condado de Polk, Florida, por su presunta responsabilidad en el hurto de perfumes de alta gama. Según el reporte de las autoridades, el valor de la mercancía sustraída asciende a 2.817 dólares.
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Sucesos
Detienen en Florida a dos venezolanos por hurto de perfumes valorados en 2.817 dólares
Sucesos en Estados Unidos
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