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Convenio con Karpowership permitirá incorporar 200 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional

Infraestructura eléctrica

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La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) formalizó una alianza estratégica con la firma turca Karpowership, con el objetivo de iniciar de manera inmediata las labores de adecuación e instalación de dos barcazas de generación eléctrica. Esta medida responde a los esfuerzos del Ejecutivo nacional por elevar la capacidad operativa del servicio en el occidente del país.

El proyecto contempla la incorporación de 200 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), una capacidad técnica que busca mitigar las fluctuaciones de voltaje y optimizar las redes de transmisión. Según lo informado por la vicepresidencia, esta tecnología flotante permite una respuesta operativa más ágil en comparación con los métodos de infraestructura terrestre tradicionales.

La prioridad de este despliegue es blindar y estabilizar el suministro de electricidad en el estado Zulia y los estados que conforman el eje occidental, zonas que actualmente presentan una alta demanda de consumo. Con esta contratación, las autoridades buscan garantizar la continuidad del servicio eléctrico en una de las regiones con mayores exigencias operativas del territorio nacional.

Con información de noticiascol.com

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