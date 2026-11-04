La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) formalizó una alianza estratégica con la firma turca Karpowership, con el objetivo de iniciar de manera inmediata las labores de adecuación e instalación de dos barcazas de generación eléctrica. Esta medida responde a los esfuerzos del Ejecutivo nacional por elevar la capacidad operativa del servicio en el occidente del país.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Convenio con Karpowership permitirá incorporar 200 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional
Infraestructura eléctrica
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...