Una embarcación dedicada al transporte de frutas, que cubría la ruta desde Curazao hacia el puerto de La Vela de Coro, se encuentra a la deriva desde el pasado lunes. La situación ha generado preocupación entre los allegados de los cinco tripulantes oriundos de La Vela de Coro, quienes perdieron comunicación con el navío tras no arribar al destino previsto en el horario estipulado.
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Sucesos
Cinco tripulantes venezolanos están a la deriva tras zarpar desde Curazao hacia Falcón
Emergencia marítima
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