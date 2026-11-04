Cinco tripulantes venezolanos están a la deriva tras zarpar desde Curazao hacia Falcón

Los marineros desaparecidos fueron identificados como José Giménez, Alberto Flores, Armando Perozo Caridad, Armando Perozo y Paul Bello. Ante la incertidumbre sobre el paradero de la nave, el grupo se encuentra a la deriva en aguas internacionales, lo que ha movilizado a los familiares a realizar un llamado urgente.

Los parientes de la tripulación solicitaron a las autoridades marítimas de Venezuela y Curazao activar un operativo de búsqueda y rescate conjunto para localizar a los ciudadanos falconianos y asegurar su retorno a salvo.