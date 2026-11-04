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Cinco tripulantes venezolanos están a la deriva tras zarpar desde Curazao hacia Falcón

Emergencia marítima

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Una embarcación dedicada al transporte de frutas, que cubría la ruta desde Curazao hacia el puerto de La Vela de Coro, se encuentra a la deriva desde el pasado lunes. La situación ha generado preocupación entre los allegados de los cinco tripulantes oriundos de La Vela de Coro, quienes perdieron comunicación con el navío tras no arribar al destino previsto en el horario estipulado.

Los marineros desaparecidos fueron identificados como José Giménez, Alberto Flores, Armando Perozo Caridad, Armando Perozo y Paul Bello. Ante la incertidumbre sobre el paradero de la nave, el grupo se encuentra a la deriva en aguas internacionales, lo que ha movilizado a los familiares a realizar un llamado urgente.

Los parientes de la tripulación solicitaron a las autoridades marítimas de Venezuela y Curazao activar un operativo de búsqueda y rescate conjunto para localizar a los ciudadanos falconianos y asegurar su retorno a salvo.

Con información de Monitoreamos

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