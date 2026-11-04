Carabineros arresta a conductor venezolano tras denuncias de abuso sexual en Santiago

Según la denuncia, el conductor se habría aprovechado del estado de vulnerabilidad de la mujer, quien se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, para realizar tocamientos indebidos. Tras la alerta emitida por la víctima, la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 35.ª Comisaría de Delitos Sexuales inició las averiguaciones, logrando la captura del sospechoso el sábado 24 de octubre.

Durante el procedimiento, los funcionarios confirmaron que el detenido había instalado cámaras en su vehículo para grabar a sus víctimas. Los registros audiovisuales recuperados permitieron a las autoridades vincular al sujeto con otros eventos de características similares.

El Ministerio Público chileno formalizó al imputado por el delito de abuso sexual a mayor de 14 años. Ante la gravedad de los hechos, el tribunal dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra el conductor y estableció un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.