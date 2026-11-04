Un hombre de 41 años, de nacionalidad venezolana, fue detenido por funcionarios de Carabineros en la Región Metropolitana de Chile tras ser señalado por el delito de abuso sexual contra una pasajera de 30 años. El hecho ocurrió el pasado viernes 23 de octubre, cuando la víctima solicitó el servicio de transporte mediante una aplicación móvil para trasladarse a su domicilio.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos
Carabineros arresta a conductor venezolano tras denuncias de abuso sexual en Santiago
Sucesos en Chile
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...