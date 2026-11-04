Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Estilos de Vida

Beneficios y usos del agua de rosas en la rutina de cuidado facial

Cuidado dermatológico

|1 min|
Imagen de la noticia: Beneficios y usos del agua de rosas en la rutina de cuidado facial

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El agua de rosas, un hidrolato resultante de la destilación al vapor de pétalos de rosa, ha trascendido su uso tradicional para posicionarse como un elemento recomendado por expertos en dermatología y cosmetología. Este compuesto destaca por su capacidad para calmar pieles sensibles, regular el exceso de sebo y proporcionar una hidratación ligera sin obstruir los poros.

Su composición, rica en vitaminas A, C, E y del complejo B, junto con flavonoides y compuestos fenólicos, le confiere propiedades antisépticas y antioxidantes que protegen contra el estrés ambiental. Su acción antiinflamatoria resulta útil en tratamientos contra la rosácea y el acné, mientras que su capacidad antioxidante ayuda a retrasar la aparición de líneas de expresión y aportar luminosidad al rostro.

Para su aplicación, los especialistas sugieren utilizarla como tónico tras la limpieza facial, como fijador de maquillaje o incluso como descongestivo para ojeras mediante compresas frías. Su versatilidad permite que sea un complemento ideal en la rutina diaria de personas que buscan mantener la piel hidratada sin generar brillos indeseados.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

Estilos de VidaCuidado facialDermatología

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.