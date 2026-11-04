Beneficios y usos del agua de rosas en la rutina de cuidado facial

Su composición, rica en vitaminas A, C, E y del complejo B, junto con flavonoides y compuestos fenólicos, le confiere propiedades antisépticas y antioxidantes que protegen contra el estrés ambiental. Su acción antiinflamatoria resulta útil en tratamientos contra la rosácea y el acné, mientras que su capacidad antioxidante ayuda a retrasar la aparición de líneas de expresión y aportar luminosidad al rostro.

Para su aplicación, los especialistas sugieren utilizarla como tónico tras la limpieza facial, como fijador de maquillaje o incluso como descongestivo para ojeras mediante compresas frías. Su versatilidad permite que sea un complemento ideal en la rutina diaria de personas que buscan mantener la piel hidratada sin generar brillos indeseados.