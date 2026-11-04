El agua de rosas, un hidrolato resultante de la destilación al vapor de pétalos de rosa, ha trascendido su uso tradicional para posicionarse como un elemento recomendado por expertos en dermatología y cosmetología. Este compuesto destaca por su capacidad para calmar pieles sensibles, regular el exceso de sebo y proporcionar una hidratación ligera sin obstruir los poros.
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Beneficios y usos del agua de rosas en la rutina de cuidado facial
Cuidado dermatológico
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