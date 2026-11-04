El Banco Central de Venezuela (BCV) informó este miércoles que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) cerró el mes de octubre con una variación de 6,2%. Según el organismo, este indicador representa la cifra más baja de inflación registrada en lo que va de 2026.
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BCV confirma tres meses de inflación en un solo dígito tras reporte de octubre
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Con información de BCV
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