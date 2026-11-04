BCV confirma tres meses de inflación en un solo dígito tras reporte de octubre

De acuerdo con el reporte oficial, este resultado es consecuencia de la coordinación entre el Ejecutivo Nacional y la entidad bancaria, sumado al avance en el equilibrio fiscal, la normalización de los flujos de ingresos externos y el incremento en la recaudación interna.

Con este balance, el BCV destacó que la inflación acumula tres meses consecutivos en un solo dígito, lo que, a juicio de la institución, confirma una tendencia hacia la estabilización de los precios en el país.

Adicionalmente, el ente emisor comunicó la firma del «Acuerdo Anual de Políticas Económicas 2027» con el Ejecutivo Nacional. Este convenio busca reafirmar el compromiso con la estabilización de precios y el crecimiento económico para el próximo periodo.