AN posterga debate de ley eléctrica que busca incentivar la inversión privada

La solicitud de suspender la discusión fue presentada por el diputado Pedro Carreño, quien señaló que el Parlamento ha logrado un avance significativo tras revisar parte de los más de 20 artículos que componen la propuesta. Se espera que el análisis del articulado continúe en las próximas sesiones ordinarias.

El proyecto de ley tiene como propósito central normar la prestación del servicio eléctrico en todo el territorio nacional, abarcando desde la generación hasta la comercialización. Asimismo, la normativa pretende regular los intercambios internacionales de energía y garantizar un suministro continuo y seguro, elementos considerados indispensables para el desarrollo socioeconómico.

Este aplazamiento se produce en medio de una intensificación de los fallos y apagones en distintas regiones de Venezuela. Mientras diversos sectores señalan la desinversión y la falta de mantenimiento como causas del colapso, la narrativa oficial apunta a las sanciones internacionales y presuntos actos de sabotaje.

A pesar de los retrasos en el Poder Legislativo, el Ejecutivo nacional ha ratificado su intención de concretar la aprobación de este marco legal antes de finalizar el año, como una de las medidas para aliviar la crisis eléctrica que persiste en la nación.