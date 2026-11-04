La Asamblea Nacional (AN) postergó, por segunda vez, el debate definitivo del proyecto de reforma de la Ley del Servicio Eléctrico. La medida busca establecer un marco normativo que facilite la participación de capital privado para atender la crisis energética que afecta al país.
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AN posterga debate de ley eléctrica que busca incentivar la inversión privada
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