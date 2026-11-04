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American Airlines conectará Miami con Barcelona a partir de enero de 2027

Conectividad aérea

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Imagen de la noticia: American Airlines conectará Miami con Barcelona a partir de enero de 2027

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La aerolínea American Airlines tiene previsto inaugurar una nueva ruta aérea directa entre Miami, Estados Unidos, y Barcelona, estado Anzoátegui. El servicio comenzará a operar a partir del 15 de enero de 2027, integrándose a los planes de crecimiento internacional del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Esta nueva conexión, reportada inicialmente por el medio estadounidense Miami Today, se suma a las operaciones que la aerolínea retomó este año hacia Caracas y Maracaibo, lo que ampliará la oferta de conexiones aéreas entre Estados Unidos y Venezuela.

Actualmente, el Aeropuerto Internacional de Miami gestiona operaciones de 92 aerolíneas y se posiciona como el segundo con mayor tráfico internacional de pasajeros en Estados Unidos, superando los 55 millones de viajeros anuales. Las proyecciones de la terminal apuntan a un crecimiento sostenido que alcanzaría los 77 millones de pasajeros para el año 2040.

Con información de Monitoreamos

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