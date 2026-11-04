La aerolínea American Airlines tiene previsto inaugurar una nueva ruta aérea directa entre Miami, Estados Unidos, y Barcelona, estado Anzoátegui. El servicio comenzará a operar a partir del 15 de enero de 2027, integrándose a los planes de crecimiento internacional del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).
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American Airlines conectará Miami con Barcelona a partir de enero de 2027
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