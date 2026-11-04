Seis aviones comerciales realizaron aterrizajes de emergencia en Europa tras recibir amenazas de bomba durante la jornada de este miércoles. Las alertas obligaron a las tripulaciones a desviar sus rutas y solicitar inspecciones inmediatas en distintas terminales aéreas del continente.
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Amenazas de bomba obligan a aterrizajes de emergencia de seis vuelos en territorio europeo
Seguridad aérea
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