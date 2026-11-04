Amenazas de bomba obligan a aterrizajes de emergencia de seis vuelos en territorio europeo

Uno de los casos involucró a un vuelo de la aerolínea Ryanair que cubría la ruta entre Mánchester y Murcia. Tras el despliegue de los protocolos de seguridad, las autoridades descartaron la presencia de artefactos explosivos en las aeronaves y los pasajeros pudieron retomar sus actividades, según informó el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas.

Situaciones similares se reportaron en Italia y Polonia. En el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, dos vuelos procedentes de Dublín y Lisboa fueron revisados por agentes especializados, mientras que en Varsovia, dos aeronaves provenientes de Londres y Copenhague aterrizaron de urgencia. En todos estos casos, las inspecciones concluyeron sin hallar riesgos a bordo. Asimismo, en Bulgaria se registró el aterrizaje de emergencia de un avión comercial que viajaba desde Israel debido a una amenaza de seguridad.

Hasta la fecha, los organismos de seguridad no han determinado si existe una vinculación directa entre los seis episodios reportados en el espacio aéreo europeo durante las últimas horas.