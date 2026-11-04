El exponente del género urbano Akapellah subirá al escenario de la premiere de la 27.ª edición de los Latin Grammy. El evento, que se celebrará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas, contará con la participación del venezolano, quien además se encuentra nominado en la categoría de Mejor Canción de Rap/Hip Hop.
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Akapellah representará al rap venezolano en la premiere de los Latin Grammy
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Con información de El Nacional
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