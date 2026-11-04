Akapellah representará al rap venezolano en la premiere de los Latin Grammy

Durante la gala, el rapero compartirá tarima con una variedad de artistas internacionales, entre los que destacan Pablo Alborán, Carminho, Jorge Celedón, Yerai Cortés, Gusi, Kakalo, Karen Lizarazo, Víctor Nain Jr. y Marina Sena. La conducción del evento estará a cargo de Lila Downs, Daniela Mercury y Niña Pastori.

La producción musical del encuentro contará con la supervisión de Danny Flores y la dirección de Roberto Trujillo, apoyados por una banda oficial compuesta por músicos reconocidos por la Academia. La gestión del equipo de producción ejecutiva recae en Grecia Medina y Macarena Moreno, bajo la dirección de Ayleen Figueras. Posteriormente, la ceremonia principal se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena y será transmitida a las 8:00 pm a través de la señal de Univision.