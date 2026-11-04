Una nueva modalidad de fraude digital ha comenzado a circular a través de diversas plataformas de mensajería y redes sociales, empleando de manera ilícita la imagen de los bonos otorgados por el Sistema Patria. La maniobra consiste en la difusión de una imagen publicitaria que promete la asignación de un supuesto «Bono de Desarrollo Humano» por un monto de hasta 1.400 dólares.
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Denuncias
Advierten sobre estafa digital con falso bono de 1.400 dólares en Sistema Patria
Seguridad digital
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Con información de Sistema Patria
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