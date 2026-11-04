Advierten sobre estafa digital con falso bono de 1.400 dólares en Sistema Patria

Ante la viralización de este contenido, canales aliados a la gestión de trámites de la Plataforma Patria aclararon que no existe ninguna confirmación institucional ni anuncio gubernamental sobre dicho pago. El esquema utilizado por los delincuentes busca atraer a la población mediante ofrecimientos económicos elevados en moneda extranjera, con el objetivo de capturar datos personales, claves de acceso o credenciales bancarias a través de enlaces maliciosos.

Especialistas en ciberseguridad han emitido recomendaciones ante el incremento de estas campañas de suplantación de identidad. Entre las medidas preventivas destacan:

Evitar hacer clic en enlaces sospechosos adjuntos a mensajes masivos o anuncios patrocinados. Asimismo, se reitera la importancia de no proporcionar números de teléfono, cédulas de identidad ni códigos de verificación en páginas externas al portal oficial. Cualquier información referente a bonificaciones debe ser verificada únicamente a través del blog o los canales institucionales de la Plataforma Patria, reportando y compartiendo los avisos de alerta para prevenir que otros ciudadanos sean víctimas de estos engaños.