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Advierten sobre estafa digital con falso bono de 1.400 dólares en Sistema Patria

Seguridad digital

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Imagen de la noticia: Advierten sobre estafa digital con falso bono de 1.400 dólares en Sistema Patria

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Una nueva modalidad de fraude digital ha comenzado a circular a través de diversas plataformas de mensajería y redes sociales, empleando de manera ilícita la imagen de los bonos otorgados por el Sistema Patria. La maniobra consiste en la difusión de una imagen publicitaria que promete la asignación de un supuesto «Bono de Desarrollo Humano» por un monto de hasta 1.400 dólares.

Ante la viralización de este contenido, canales aliados a la gestión de trámites de la Plataforma Patria aclararon que no existe ninguna confirmación institucional ni anuncio gubernamental sobre dicho pago. El esquema utilizado por los delincuentes busca atraer a la población mediante ofrecimientos económicos elevados en moneda extranjera, con el objetivo de capturar datos personales, claves de acceso o credenciales bancarias a través de enlaces maliciosos.

Alerta por bono de 1.400 dólares en el Sistema Patria: imagen de la estafa

Especialistas en ciberseguridad han emitido recomendaciones ante el incremento de estas campañas de suplantación de identidad. Entre las medidas preventivas destacan:

Evitar hacer clic en enlaces sospechosos adjuntos a mensajes masivos o anuncios patrocinados. Asimismo, se reitera la importancia de no proporcionar números de teléfono, cédulas de identidad ni códigos de verificación en páginas externas al portal oficial. Cualquier información referente a bonificaciones debe ser verificada únicamente a través del blog o los canales institucionales de la Plataforma Patria, reportando y compartiendo los avisos de alerta para prevenir que otros ciudadanos sean víctimas de estos engaños.

Con información de Sistema Patria

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