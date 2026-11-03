Vivienne Jolie es la cuarta hija de la expareja que retira el apellido Pitt

Esta decisión judicial ratifica una transición que la joven ya había manifestado públicamente. En 2024, durante su participación en la producción del musical The Outsiders, Vivienne ya utilizaba únicamente el apellido materno en los créditos del programa de la obra.

Con este trámite, Vivienne se convierte en la cuarta hija de la expareja en modificar su identidad legal para prescindir del apellido Pitt. Anteriormente, sus hermanos Maddox, Zahara y Shiloh completaron procesos similares ante las autoridades judiciales estadounidenses tras la separación de sus padres, ocurrida en 2016.

Por su parte, Knox, hermano gemelo de Vivienne, aunque no ha formalizado un cambio legal, ya ha omitido el apellido paterno en su diploma de bachillerato, según reportes de la prensa internacional.