La joven Vivienne, hija de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, ha formalizado legalmente la eliminación del apellido de su padre. Un juez del Tribunal Superior de California en Los Ángeles aprobó el cambio de nombre el pasado lunes 2 de noviembre, permitiendo que la joven de 18 años pase a llamarse oficialmente Vivienne Marcheline Jolie.
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Vivienne Jolie es la cuarta hija de la expareja que retira el apellido Pitt
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