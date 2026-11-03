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Venezuela negocia un segundo envío de aluminio hacia Estados Unidos antes de finalizar el año

Comercio bilateral

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Venezuela se encuentra en proceso de negociación para realizar un segundo envío de aluminio hacia Estados Unidos, lo que representaría un paso adicional en la reanudación del comercio bilateral. Según fuentes cercanas al proceso, la comercializadora Mercuria Energy Group y el grupo de inversionistas privados Heeney Capital mantienen conversaciones con funcionarios venezolanos para concretar esta operación.

Las condiciones del nuevo cargamento serían similares a las del envío previo de 15.000 toneladas métricas que arribó a Nueva Orleans a finales de septiembre. Se prevé que el nuevo envío salga de Venezuela antes de que termine el año, aunque las partes involucradas no han emitido comentarios oficiales al respecto hasta el momento.

Este acercamiento comercial ocurre en un contexto de restablecimiento de relaciones entre ambos países. Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco, sostuvo reuniones en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El aluminio, un material esencial para industrias como la automotriz y la de envases, figura actualmente en la lista de minerales críticos del Gobierno estadounidense. Aunque los envíos producidos por la empresa estatal Venalum son relativamente pequeños, la actividad ha despertado el interés de compañías estadounidenses y de otros países por el sector minero y metalúrgico venezolano.

Estos cargamentos también ponen de relieve una contradicción en la política de metales del presidente Donald Trump, cuya administración facilita las importaciones de aluminio venezolano mientras mantiene aranceles elevados para proteger a los productores locales frente a suministros de otras naciones.

Con información de noticiascol.com

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