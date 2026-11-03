Venezuela se encuentra en proceso de negociación para realizar un segundo envío de aluminio hacia Estados Unidos, lo que representaría un paso adicional en la reanudación del comercio bilateral. Según fuentes cercanas al proceso, la comercializadora Mercuria Energy Group y el grupo de inversionistas privados Heeney Capital mantienen conversaciones con funcionarios venezolanos para concretar esta operación.
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Venezuela negocia un segundo envío de aluminio hacia Estados Unidos antes de finalizar el año
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