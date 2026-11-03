Un ciudadano venezolano de 60 años, identificado como Jorge Figueira, recibió una sentencia de 12 años de prisión en Estados Unidos este martes. La condena fue dictada por el juez federal Rossie D. Alston Jr. en Alexandria, Virginia, tras comprobarse su participación en una red dedicada al lavado de dinero procedente de actividades ilícitas, incluyendo operaciones vinculadas con el narcotráfico.
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Venezolano es condenado a 12 años de prisión en EE. UU. por lavado de dinero
Sentencia judicial en Virginia
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Con información de noticiascol.com
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