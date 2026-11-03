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Venezolano es condenado a 12 años de prisión en EE. UU. por lavado de dinero

Sentencia judicial en Virginia

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Imagen de la noticia: Venezolano es condenado a 12 años de prisión en EE. UU. por lavado de dinero

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Un ciudadano venezolano de 60 años, identificado como Jorge Figueira, recibió una sentencia de 12 años de prisión en Estados Unidos este martes. La condena fue dictada por el juez federal Rossie D. Alston Jr. en Alexandria, Virginia, tras comprobarse su participación en una red dedicada al lavado de dinero procedente de actividades ilícitas, incluyendo operaciones vinculadas con el narcotráfico.

Como parte del proceso legal, el acusado deberá pagar una sanción económica de 1.000 millones de dólares. Según el Departamento de Justicia estadounidense, Figueira, quien residía en Miami, lideraba una estructura financiera que utilizaba plataformas de criptomonedas, billeteras digitales, cuentas bancarias y empresas ficticias para movilizar fondos dentro y fuera del territorio estadounidense.

La investigación, liderada por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia y el FBI, determinó que el esquema buscaba ocultar el origen de los activos mediante el uso de proveedores de liquidez que convertían los fondos en dólares. Los recursos eran transferidos posteriormente a diversos destinos, entre los que se incluyen Panamá, Colombia, México y China.

Las autoridades confirmaron que se identificó el movimiento de más de mil millones de dólares a través de cuentas y billeteras digitales relacionadas con la red. El anuncio de la sentencia fue realizado por la primera fiscal federal adjunta, Theophani K. Stamos, y el agente especial del FBI, Jeffrey L. Tyler, quienes destacaron la magnitud de la operación financiera destinada a ocultar el origen de los fondos para evadir la detección de los organismos de seguridad. La acusación fue llevada adelante por los fiscales federales Catherine Rosenberg y Edgardo Rodríguez, quienes lograron desarticular el esquema delictivo tras un proceso de investigación exhaustivo.

Con información de noticiascol.com

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