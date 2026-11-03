Valentino Martin sorprende a su padre con una acrobacia en pleno concierto en Las Vegas

Durante la actuación, Valentino, de 18 años, sorprendió a su padre y a los asistentes al realizar una voltereta en medio del escenario. El joven, quien ha mostrado previamente su talento para el baile en plataformas digitales, ejecutó el movimiento de manera improvisada antes de retirarse de la tarima.

El intérprete de “Vente Pa’ Ca” reaccionó con sorpresa ante la demostración de su hijo, mientras que los fanáticos presentes celebraron el gesto con euforia. El instante se hizo viral rápidamente en redes sociales tras la culminación de los conciertos, que contaron con entradas agotadas.