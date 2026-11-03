Ricky Martin culminó sus presentaciones en el BleauLive Theater de Las Vegas, donde ofreció dos conciertos los días 30 y 31 de octubre. Sin embargo, el evento destacó por un momento inesperado protagonizado por su hijo Valentino.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Farándula
Valentino Martin sorprende a su padre con una acrobacia en pleno concierto en Las Vegas
Espectáculo en Las Vegas
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Meridiano
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...