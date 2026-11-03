La Universidad Rafael Urdaneta (URU) llevó a cabo un solemne acto en el Panteón del Zulia para honrar la memoria del poeta Udón Pérez, autor de la letra del himno regional. La ceremonia, realizada en el marco del Día de los Santos Difuntos, contó con la presencia de autoridades académicas, familiares del intelectual y representantes del Ejecutivo regional.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Zulia
URU rinde homenaje al poeta Udón Pérez en el Panteón del Zulia
Acto institucional
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de La Verdad
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...