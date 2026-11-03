URU rinde homenaje al poeta Udón Pérez en el Panteón del Zulia

Durante el evento, el profesor Joan López Urdaneta ofreció el discurso de orden, destacando la necesidad de reivindicar al bardo no solo por su obra literaria, sino como un ciudadano ejemplar. La Universidad Rafael Urdaneta asume un compromiso que va más allá de las aulas, integrando la labor académica con la preservación de la identidad regional.

Enrique Parra, secretario de Educación Superior, recordó la existencia de un decreto regional que establece una comisión especial. Este grupo de trabajo desarrollará actividades hasta el 6 de marzo de 2027 para difundir el legado de Pérez, abarcando su pensamiento social y político. El acto concluyó con una ofrenda floral ante el nicho número 25 del mausoleo, un espacio que resguarda los restos de los ilustres zulianos.