Un fallecido y un herido tras choque de helicópteros en el Everest

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:12 de la mañana, hora local, en un helipuerto del distrito de Solukhumbu, cerca del Campo Base del Everest. La víctima fatal viajaba en una aeronave modelo AS350, matrícula 9N-AJR, operada por la compañía Fishtail Air, la cual había despegado desde Gorakshep. En el mismo aparato se encontraba el turista herido, quien fue trasladado junto a los pilotos de ambos helicópteros —que presentaron contusiones leves— al Hospital Mediciti en Katmandú.

La segunda aeronave involucrada, también un modelo AS350 con matrícula 9N-AOD, pertenece a la empresa Air Dynasty Heli Service y cubría la ruta desde el aeropuerto de Lukla. En este segundo aparato no se reportaron víctimas fatales ni lesionados de gravedad.

Tras el suceso, los organismos de aviación civil y cuerpos de rescate desplegaron una comisión técnica en el sitio. Las investigaciones preliminares buscan determinar las causas exactas del choque y evaluar las condiciones meteorológicas presentes al momento del incidente en la zona montañosa.