Un turista de nacionalidad india falleció y un ciudadano neozelandés de origen indio resultó herido este martes, luego de que se registrara una colisión de dos helicópteros mientras intentaban realizar maniobras de aterrizaje en la región del Everest, en Nepal. El reporte fue confirmado por la Autoridad de Aviación Civil de esa nación asiática.
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Internacionales
Un fallecido y un herido tras choque de helicópteros en el Everest
Incidente aéreo en Nepal
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