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Un fallecido y un herido tras choque de helicópteros en el Everest

Incidente aéreo en Nepal

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Un turista de nacionalidad india falleció y un ciudadano neozelandés de origen indio resultó herido este martes, luego de que se registrara una colisión de dos helicópteros mientras intentaban realizar maniobras de aterrizaje en la región del Everest, en Nepal. El reporte fue confirmado por la Autoridad de Aviación Civil de esa nación asiática.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:12 de la mañana, hora local, en un helipuerto del distrito de Solukhumbu, cerca del Campo Base del Everest. La víctima fatal viajaba en una aeronave modelo AS350, matrícula 9N-AJR, operada por la compañía Fishtail Air, la cual había despegado desde Gorakshep. En el mismo aparato se encontraba el turista herido, quien fue trasladado junto a los pilotos de ambos helicópteros —que presentaron contusiones leves— al Hospital Mediciti en Katmandú.

La segunda aeronave involucrada, también un modelo AS350 con matrícula 9N-AOD, pertenece a la empresa Air Dynasty Heli Service y cubría la ruta desde el aeropuerto de Lukla. En este segundo aparato no se reportaron víctimas fatales ni lesionados de gravedad.

Tras el suceso, los organismos de aviación civil y cuerpos de rescate desplegaron una comisión técnica en el sitio. Las investigaciones preliminares buscan determinar las causas exactas del choque y evaluar las condiciones meteorológicas presentes al momento del incidente en la zona montañosa.

Con información de noticiascol.com

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