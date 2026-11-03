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Sector juguetero prevé recuperación en ventas para la temporada navideña de 2026

Perspectivas del sector

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El sector juguetero en Venezuela proyecta un cierre de año positivo, superando los retos económicos actuales y las dificultades logísticas para la importación de marcas globales. Según la Cámara Venezolana de Comercio de Juguetes, Deportes y Escolar (Cavenjú), Cavenjú prevé un cierre de año favorable en ventas y abastecimiento, con una estimación de ingresos para la industria que alcanza los 60 millones de dólares en 2026.

Daniela López, presidenta del gremio, confirmó que el mercado nacional cuenta con inventario suficiente para responder a la demanda decembrina. A pesar de que la industria depende mayoritariamente de las importaciones provenientes de China, la planificación anticipada ha permitido asegurar el suministro en diversos canales minoristas, como farmacias y supermercados. De cara al 2027, el sector busca potenciar sus capacidades mediante la inversión extranjera en la zona económica especial de La Guaira, con el objetivo de fomentar la exportación.

En el ámbito regulatorio, Cavenjú colabora con Sencamer y los ministerios de Comercio Nacional y Salud para actualizar las normativas vigentes desde hace décadas. Según López, el nuevo reglamento adaptará los estándares locales a las dinámicas globales del mercado, incluyendo regulaciones sobre materiales químicos y dispositivos electrónicos. Además, se prepara la implementación de códigos QR para 2027, lo que permitirá a los consumidores verificar la autenticidad, permisos y manuales de uso de los productos mediante el escaneo digital.

Ante la temporada festiva, el gremio instó a los padres a verificar que los empaques incluyan información en español y los datos del importador o fabricante. Sobre las alertas sanitarias recientes en artículos antiestrés, la vocera aclaró que los incidentes reportados corresponden a productos falsificados y no a mercancía de fabricantes autorizados, por lo que se recomienda adquirir productos en comercios formales.

Con información de noticiascol.com

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