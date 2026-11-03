El sector juguetero en Venezuela proyecta un cierre de año positivo, superando los retos económicos actuales y las dificultades logísticas para la importación de marcas globales. Según la Cámara Venezolana de Comercio de Juguetes, Deportes y Escolar (Cavenjú), Cavenjú prevé un cierre de año favorable en ventas y abastecimiento, con una estimación de ingresos para la industria que alcanza los 60 millones de dólares en 2026.
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Sector juguetero prevé recuperación en ventas para la temporada navideña de 2026
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Con información de noticiascol.com
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